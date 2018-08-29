حمدان بن زايد:المرأة الإماراتية منبع الخير ونموذج للنجاح

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة المرأة الإماراتية في يومها، مثمناً دورها في المجتمع، مؤكداً أنها منبع الخير والعطاء ونموذج للنجاح، مشيداً بدور وتضحيات أمهات وزوجات شهداء الوطن الأبرار.

وقال سموه: «في يوم المرأة الإماراتية نثمّن الدور الذي تؤديه المرأة في مجتمعنا ونقدر تضحياتها النبيلة في خدمة الوطن وبلوغها أعلى المراتب في مختلف المجالات المهنية، كانت وما زالت منبع الخير والعطاء ونموذجاً للنجاح والتميز».

وأضاف سموه، «إن المرأة الإماراتية حظيت بدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت على الدوام النموذج المشرق للمرأة، ورسمت لها درب العطاء والعمل، ونشيد في هذا اليوم بدور وتضحيات أمهات وزوجات شهداء الوطن الأبرار».