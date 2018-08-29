يوم مفتوح في نادي دبي للسيدات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

احتفى نادي دبي للسيدات بالمرأة الإماراتية، بتنظيم يوم مفتوح للسيدات من كل الجنسيات، شمل الدخول المجاني للنادي والاستمتاع بالعديد من الفعاليات الترفيهية والصحية، والاستفادة من خدماته ومرافقه المتنوعة وتقديم عروض خاصة بالعضوية.

إشادة

وأشادت لمياء خان، مديرة نادي دبي للسيدات، برعاية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية تعليمياً واجتماعياً ومهنياً، مؤكدةً أن تخصيص الدولة يوماً للمرأة الإماراتية هو تتويج لعطائها وتقدير لنجاحاتها في كافة القطاعات، وجهودها المتواصلة في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الوطنية.

وبهذه المناسبة، تقدمت لمياء بالتهنئة للمرأة الإماراتية، معربةً عن فخرها واعتزازها بما حققته من إنجازات مشهودة في المجالات كافة، نتيجةً للرعاية والدعم اللامحدود الذي قدمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه للمرأة، وهو النهج النيِّر نفسه الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة التي تقدم لنا دروساً ملهمة في دعم قدرات المرأة والوصول بها للعالمية.

دعم

وقالت لمياء إن تنظيم نادي دبي للسيدات هذا اليوم المفتوح يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، للمرأة من خلال مبادرات متنوعة تدخل عليها البهجة والسعادة، مواكبةً حرص الدولة على تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع ضمن أولوياتها الحالية.

أنشطة

وتم استقبال السيدات من كل الجنسيات بمختلف أنحاء الدولة، وإتاحة المجال لهن لاستخدام الشاطئ وأحواض السباحة والمشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية المائية، وتقديم علاجات مجانية بمنتجع الأصالة الصحي تستخدم فيها مكونات طبيعية مستوحاة من البيئة الإماراتية، إضافة إلى استخدام خدمات الصالة الرياضية وتنظيم حصص للياقة البدنية الجماعية وورش عمل فنية للسيدات والأطفال.

كما تضمن الاحتفال إطلاق عروض حصرية لعضوية نادي دبي للسيدات، يستمر تقديمها حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتوزيع الهدايا على الزائرات، احتفاءً بهذه المناسبة السنوية التي تخصصها الدولة تكريماً للمرأة الإماراتية، ودعماً لإنجاحها في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.