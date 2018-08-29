«دبي الرياضي» يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

احتفل مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالمناسبة، كما تم تزيين مقر المجلس بكلمات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي عبرت جميعها عن مكانة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرص القيادة الرشيدة على دعمها وتمكينها في جميع مجالات الحياة.

فعالية

ونظم فريق أسعد بيئة عمل ورشة عصف ذهني بعنوان «تمكين المرأة العاملة»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لدعم المرأة وتمكينها رياضيا من خلال العديد من البرامج والفعاليات، وكذلك وجود لجنة دائمة في المجلس تعنى بشؤون المرأة والرياضة، وقسم متخصص في رياضة المرأة.

وشاركت في الورشة منتسبات مجلس دبي الرياضي، وكذلك منتسبات من هيئة الثقافة والفنون، اللجنة العليا للتشريعات، هيئة الصحة في دبي، نادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من لاعبات أندية دبي.

عرفان

وافتتح ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ورشة العمل بكلمة قال فيها «بداية نتوجه في هذه المناسبة بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي قدمت للعالم نموذجا فريدا في تمكين المرأة، وجعلت من المرأة الإماراتية قائدة ووزيرة ورئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، ورئيسة لكبرى القطاعات الحكومية والخاصة، كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) على مبادراتها لإبراز وتثمين دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن، لأن المرأة الإماراتية هي شريكة كاملة في بناء نهضة الوطن وتعزيز مكتسباته وسعادة شعبه.

مبادرة

وأضاف «بناء على الدور الوطني الذي يلعبه مجلس دبي الرياضي وتوجيهات مطر الطاير نائب رئيس المجلس، يسعى المجلس لدعم المرأة الرياضية وتمكينها في جميع المجالات، كما يسعى من خلال العديد من البرامج والمبادرات لتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة وتنظيم فعالياتها من خلال كوادر وطنية نسائية».

وختم آل رحمة كلمته قائلا« نأمل أن تسهم جلسة العصف الذهني التي ننظمها اليوم في عرض مبادرات وأفكار تساهم في تعزيز مكتسباتنا الوطنية وتدعم دور المرأة في تحقيقها، من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية بما يسهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول بمجال تمكين المرأة وريادتها».

أفكار

كما تم توزيع المشاركات في ورشة العمل على 4 مجاميع بحثت كل منها المواضيع المطروحة للنقاش، وتم الخروج بعدد من التوصيات التي تضمنت مبادرات وأفكارا، حيث سيتم تحليلها ودراسة تطبيقها في العمل بما يساهم في دعم جهود تمكين المرأة في جميع المجالات عموما، والقطاع الرياضي خصوصا، وتعزيز المكتسبات الوطنية. وفي ختام الورشة تم تنظيم فعاليات ترفيهية وفنية وأعمال يدوية قامت بها المشاركات بشكل فردي وضمن فرق عمل كما تم توزيع الهدايا الخاصة بهذه المناسبة.