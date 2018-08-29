حاكم رأس الخيمة: 146 % زيادة المواطنات في المناصب الحكومية خلال 7 سنوات

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

هنّأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ابنة الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وخص سموه بالتهنئة أم الشهيد التي ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن.

وأكد سموه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ناصَرَ المرأة، وأكد دورها الفعّال في المجتمع، مشيراً سموه إلى زيادة عدد المواطنات في المناصب الحكومية في رأس الخيمة بنسبة 146% خلال 7 سنوات فقط، وعدد النساء في المناصب القيادية بنسبة 65% منذ 2015.

وقال سموه عبر حسابه في «إنستغرام»: «يسعدني أن أهنئ ابنة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، وأخص بالتهنئة أم الشهيد التي ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن. إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال سبّاقة في إفساح المجال لها، لتكون مع الرجل في جميع مناحي الحياة، فالمغفور له الشيخ زايد ناصَرَ المرأة، وأكد دورها الفعّال في المجتمع، وها هي ابنة الإمارات اليوم تجسد رؤية القيادة الرشيدة، فهي موجودة في المناصب القيادية العليا والأعمال الحرة، والثقافة والإبداع، إضافة إلى أنها أم حنون ومربية جيل عَظِيم. وعندما نتحدث عن المرأة في عام زايد فلأنها أثبتت جدارتها فأنجزت وأعطت، ولا تزال تقدم الكثير. وقد قمنا في إمارة رأس الخيمة بزيادة عدد المواطنات في المناصب الحكومية بنسبة 146% خلال 7 سنوات فقط، وعدد النساء في المناصب القيادية بنسبة 65% منذ 2015. تحية للمرأة وهي تؤدي دورها بثقة. #يوم_المرأة_الإماراتية».