المفوض العام للأونروا يؤكّد أن وكالته ستبقى مع الفلسطينيين في غزة

المصدر: أ ف ب

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أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، وذلك خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها إلى القطاع منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وقال لازاريني الذي يعد مسؤول الأمم المتحدة الأعلى مستوى الذي يزور القطاع منذ اندلاع الحرب، للصحافيين في غزة "صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه"، مؤكدا أنه لم يسبق له "على الإطلاق" أن رأى وضعا كهذا في غزة. وأضاف "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، مع الفلسطينيين هنا في غزة".



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