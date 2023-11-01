منظمة الصحة العالمية: آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى العلاج فوراً

المصدر: ا ف ب

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رحبت منظمة الصحة العالمية بعمليات الإجلاء الأولى للجرحى من قطاع غزة، لكنها شددت على أن الآلاف من المدنيين المصابين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى العلاج فورا.

وقامت سيارات إسعاف بإخراج جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج، على ما أفاد مسؤول بالمعبر.

وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين أوقع حتى الآن 8796 قتيلا وفق ما اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وبحسب الوزارة فإن من بين القتلى "3648 طفلا و2290 امرأة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 22219 مصاباً".

ورحب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيان، "بقبول 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج".

وذكرت مصادر فلسطينية على الأرض أنها تتوقع نقل 88 مريضا.

وبحسب المنظمة فإن مستشفى العريش، الذي يقع في أقرب مدينة رئيسية إلى الحدود "مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة".

وأكدت المنظمة وجود ترتيبات للإحالة إلى مستشفيات مصرية اخرى.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه داخل قطاع غزة "لا يزال آلاف آخرين (..) بحاجة للحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء".

وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض يتعالجون من السرطان، و45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.

وقبل السابع من اكتوبر، كان نحو 100 مريض يوميا بحاجة إلى الخروج من القطاع للحصول على خدمات صحية متخصصة بسبب نقص الخدمات الصحية المتخصصة.

دعت المنظمة أيضا إلى "التعجيل" بوصول المساعدات الإنسانية داخل القطاع، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توافر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة.

ودعت أيضا إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة".

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