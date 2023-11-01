قصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا للاجئين

المصدر: أ ف ب

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعاء قصف الجيش الإسرائيلي مجددا مخيم جباليا للاجئين (شمال)، غداة مقتل العشرات في المنطقة ذاتها في قصف إسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في بيان "تم انتشال عائلات بأكملها من تحت الأنقاض"، مشيرا إلى دمار هائل في المخيم الذي أظهرت صور لوكالة فرانس برس انهيار مبان عدة فيه.

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