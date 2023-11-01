ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

اقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب

الأردن يقرر استدعاء سفيره من إسرائيل فوراً

بوليفيا تقطع العلاقات مع إسرائيل وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما

بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

تشيلي تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على قطاع غزة

كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام

مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وإصابة والدتهما وطفلها الثالث

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز