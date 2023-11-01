الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة

المصدر: ا ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 15 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس إن "15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".

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