واشنطن تكشف حصيلة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا خلال الشهر

المصدر: أ ف ب

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية حصيلة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا خلال الشهر الحالي.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر الجاري، وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسؤول لصحافيين: «من 17 أكتوبر إلى 30 منه، تعرَّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل بشكل منفصل في العراق، وتسع مرات بشكل منفصل في سوريا».

وأضاف أن الهجمات نُفِّذت «بطائرات مسيّرة هجومية وصواريخ»، مؤكداً أن «معظمها فشل في بلوغ أهدافه بفضل دفاعاتنا المتينة».

وذكر البنتاغون، في وقت سابق، أن الهجمات أدت إلى إصابة 21 عنصراً أمريكياً بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

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