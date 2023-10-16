والد محمد الدرة يودع أخويه عقب مقتلهما في القصـف الإسرائيلي على قطاع غزة

المصدر: البيان

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ودع والد محمد الدرة أخويه عقب مقتلهما في قصـف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 2750 مع تواصل هجمات إسرائيل لليوم العاشر على القطاع.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ، للصحفيين في غزة، أن العدد المذكور من القتلى هم فقط من دخلوا إلى المستشفيات في ظل استمرار وجود المئات تحت أنقاض ركام المباني السكنية.

وأوضح القدرة أن هجمات إسرائيل أسفرت عن نحو 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة نحو نصفهم من الأطفال والنساء.

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