بريطانيا تأمر أُسر دبلوماسييها بمغادرة إسرائيل

المصدر: وكالات

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أمرت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أُسر دبلوماسييها في إسرائيل بمغادرة البلاد "كإجراء احترازي" بعد هجمات حركة (حماس) التي تسببت في إعلان إسرائيل الحرب عليها وفرض حصار تام على قطاع غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الدبلوماسيين البريطانيين سيواصلون عملهم في إسرائيل.

وجاء في البيان "نسحب بشكل مؤقت عائلات الموظفين في سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا في القدس كإجراء احترازي".

وأضاف "تبقى سفارتنا وقنصليتنا بكامل طاقم الموظفين وتواصلان تقديم الخدمات القنصلية لأولئك الذين يحتاجون المساعدة".

ووجهت الحكومة البريطانية بعدم السفر غير الضروري إلى إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية إنها اتخذت قرارها بشأن أُسر الدبلوماسيين "بما يتفق" مع هذا التوجيه.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة حين تدفق مئات المسلحين عبر السياج الحاجز واجتاحوا بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وعلقت شركات الطيران البريطانية، بما فيها الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت وفيرجن أتلانتيك، رحلاتها الجوية بين المملكة المتحدة وإسرائيل مشيرة إلى مخاوف أمنية.

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