مسؤول أمريكي: إسرائيل بدأت إغراق أنفاق غزة بمياه البحر وغير متأكدة من النجاح

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها بدأت في إجراء "اختبارات دقيقة" لإغراق بعض الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر "على نطاق محدود" لمعرفة ما إذا كان ذلك سيعمل على تدهور شبكة الأنفاق على نطاق أوسع.

وأضاف المسؤول لشبكة (سي إن إن) أن الإسرائيليين "ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت هذه الخطة ستنجح أم لا، لكنهم أكدوا للولايات المتحدة أنهم حريصون على اختبارها فقط في الأنفاق التي لا يعتقدون أن هناك رهائن محتجزين فيها".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إنه يعتقد أن 135 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حركة "حماس"، و أن بعضهم مواطنون أمريكيون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه "دمر ما لا يقل عن 500 فتحة نفق في غزة وحدد موقع أكثر من 800 منها حول القطاع".

وقال الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن العديد من فتحات الأنفاق "تقع في مناطق مدنية وداخل مباني مدنية".

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