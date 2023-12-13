المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة يعتبر قرار الجمعية العامة بشأن غزة "تاريخياً"

المصدر: أ ف ب

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وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار الذي أصدرته الثلاثاء الجمعية العامّة للمنظمة الدولية بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بأنّه "يوم تاريخي".

وقال منصور للصحافيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إنّ "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

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