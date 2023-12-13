حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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قال المسؤول في حركة (حماس) عزت الرشق في بيان في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وتحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار.

وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

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