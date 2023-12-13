ماذا قال بايدن عن تقارير إغراق إسرائيل أنفاق غزة ؟

المصدر: وكالات

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رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن التقارير عن إغراق إسرائيل أنفاق حماس: هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في هذه الأنفاق.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة (حماس) في غزة، وأضافت أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن بعض مسؤولي إدارة بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن الحركة المسلحة تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر بداخلها.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

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