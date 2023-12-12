بايدن يتحدث علناً للمرة الأولى عن اختلافات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية وخلافا لموقف واشنطن، ترفض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وإنه حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "تغيير" حكومته.

وكان نتانياهو قد تحدّث الثلاثاء علنا عن وجود "اختلافات" في الرؤية الطويلة الأمد مع الرئيس الأمريكي لمرحلة ما بعد النزاع في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال حملة انتخابية "هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

وهذه هي المرة الأولى منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر التي يتحدّث فيها الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما علنا عن وجود تباينات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء مع مانحين للحزب الديموقراطي، دعا بايدن نتانياهو إلى "تغيير" حكومته بغية إيجاد حل على المدى الطويل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

واعتبر بايدن أن إسرائيل التي تقصف بعنف قطاع غزة، بدأت تفقد تأييد الرأي العام العالمي.

مساء الإثنين، خلال حفل في البيت الأبيض بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي، شدّد بايدن على وجوب أن يتوخى الإسرائيليون "الحذر" لأن "الرأي العام العالمي يمكن أن يتغيّر في أي وقت".

وتطرّق إلى العلاقات التي يسودها غالبا التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومساء الإثنين قال الرئيس الأمريكي إن نتانياهو يضع على مكتبه صورة لهما معا عندما كان سناتورا شابا.

وقال بايدن إنه كتب على الصورة العبارة التالية "بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي)، انا أحبك كثيرا لكني لا أوافق على شيء مما تقوله".

وأضاف أمام ممثلين عن المجتمع اليهودي تمت دعوتهم إلى البيت الأبيض "هذا الأمر لا يزال صحيحا في يومنا هذا".

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