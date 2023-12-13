منظمة الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى كمال عدوان في غزة من القصف الإسرائيلي

المصدر: رويترز

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عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من حصاره، وقال إنه يجب حماية المنشأة.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "قلق للغاية إزاء الأنباء الواردة عن مداهمة مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من الحصار".

وأضاف "تدعو منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل إلى حماية جميع من في المستشفى، وكذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة".

وقال تيدروس إن المستشفى، الواقع في شمال غزة، وهي منطقة محرومة إلى حد كبير من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الصراع في أكتوبر تشرين الأول، كان يعمل بشكل محدود للغاية حتى قبل الحصار وذلك بسبب نقص المياه والوقود والإمدادات.

ونقل تيدروس عن وزارة الصحة في غزة قولها إن المستشفى يضم 65 مريضا، منهم من بحاجة إلى العناية المركزة، و45 من أفراد الطواقم الطبية.

وكانت المنظمة قالت في وقت سابق اليوم إن 11 مستشفى فقط من بين 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، واحدة في شمال القطاع و10 في الجنوب.

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