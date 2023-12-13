الإمارات تدشن "محطات تحلية" لإمداد سكان غزة بالمياه بحضور مندوبي الدول أعضاء مجلس الأمن

المصدر: وام

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دشنت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة لإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد كبير من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، 3 محطات تحلية مياه في منطقة رفح المصرية، بهدف تزويد قطاع غزة باحتياجاته من مياه الشرب، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الأممي معبر رفح بمبادرة من دولة الإمارات وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية.

وتأتي إقامة محطات تحلية المياه في رفح المصرية ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، نظراً لما تعانيه البنية التحتية لقطاع المياه في غزة، ولتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، حيث ستعمل المحطات على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً، وضخها عبر أنابيب تمتد إلى داخل قطاع غزة، وتغطي احتياجات 300 ألف نسمة.

وكانت دولة الإمارات العربية، المتحدة قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الفائت؛ لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، وقامت بإرسال 105 طائرات حملت المستشفى الميداني ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 7126 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

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