الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بأغلبية ساحقة يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة

المصدر: أ ف ب

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أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء قرارا غير ملزم يطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" فوري في غزة، وهو ما فشل فيه مجلس الأمن المشلول حتى الآن، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وصوتت الهيئة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتا لصالح القرار.

وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

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