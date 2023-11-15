الجيش الإسرائيلي: نقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في مستشفى الشفاء بغزة

المصدر: رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية اليوم الأربعاء ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وتابع "تضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال الثلاثاء إن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مجمع مستشفى الشفاء في الدقائق المقبلة.

وقال القدرة إن المسؤولين في غزة أبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحذير الإسرائيلي.

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