وزارة الصحة الفلسطينية: نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء 

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تحمل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن القوات الاسرائيلية ترتكب جريمة جديدة بحق الانسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وحملت الكيلة في بيان صحفي مقتضب فجر اليوم الأربعاء، اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

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