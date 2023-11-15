 إسرائيل توافق على إدخال بعض الوقود للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بغزة

المصدر: رويترز

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قال مصدر في عمليات الإغاثة الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات. وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن كما لم يصدر تعليق فوري من حماس.

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