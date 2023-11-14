المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

وأوضح المتحدث أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

كما أضاف أن "الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك".

اقرأ أيضاً:

السيسي وبوتين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عن طريق طرف ثالث

ارتفاع قتلى قصف إسرائيل على غزة إلى 11320 شخصاً و25 مستشفى خارج الخدمة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز