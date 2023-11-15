حماس ترد على الاتهامات الأمريكية  بشأن مستشفيات غزة

المصدر: أ ف ب

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نفت حركة حماس الاتّهامات التي وجّهتها إليها الثلاثاء الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أمريكي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".

وقالت الحركة في بيان "ندين بشدّة ونرفض" الاتّهامات الأمريكية، معتبرة إيّاها "بمثابة ضوء أخضر أميركي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحقّ المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه".

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