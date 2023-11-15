المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن منشأتها لتخزين الوقود في غزة باتت فارغة، وإنها ستنهي عمليات الإغاثة قريبا.

ومنعت إسرائيل دخول واردات الوقود منذ بدء الحرب مع حماس، بدعوى أن الجماعة المسلحة سوف تستخدمه في أغراضها العسكرية.

وتكافح الوكالة لتقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 600 ألف شخص لجأوا للعيش في المدارس والمرافق الأخرى في الجنوب.

اقرأ أيضاً:

بايدن يوجه رسالة لعائلات الرهائن لدى حماس ويحتفظ بتفاصيل المفاوضات

السيسي وبوتين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عن طريق طرف ثالث

ارتفاع قتلى قصف إسرائيل على غزة إلى 11320 شخصاً و25 مستشفى خارج الخدمة

النفط يستقر وسط علامات على انحسار التوتر بالشرق الأوسط وتوقعات بزيادة الطلب

الأونروا: منشأة تخزين الوقود التابعة لنا في غزة فارغة وعملياتنا ستتوقف قريبا

سوناك يتعرض لهجوم من يمينيين بداخل حزبه بعد تعديل وزاري مثير

البنتاغون : 55 هجوماً ضد قوات أمريكية في العراق وسوريا الشهر الماضي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز