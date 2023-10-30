الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير جندية من أسر حماس في غزة

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تحرير جندية من أسر حركة «حماس» خلال عمليته البرية في غزة.

وقال الجيش إن مسلحي حماس خطفوا الجندية، وتدعى أوري مجيديش، في السابع من أكتوبر.

وأضاف أنها تخضع منذ ذلك الحين لفحوص طبية وأنها «بحالة جيدة». ولم يخض الجيش في تفاصيل إطلاق سراحها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن الجيش يحرز «تقدماً منتظماً» في قطاع غزة، في اليوم الرابع والعشرين من الحرب بين الدولة العبرية وحماس.

وقال نتانياهو، في مقطع فيديو وزعه مكتبه: «لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة، وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية، ويحرز تقدماً منتظماً خطوة بخطوة».

وبدأت إسرائيل، التي تستمر في قصف قطاع غزة، منذ الجمعة، توسيع نطاق هجومها البرّي، وذلك ضمن ردّها على الهجوم المباغت الذي شنَّته حركة حماس في السابع من أكتوبر، الذي قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وقُتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة 8306 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق «حماس».

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