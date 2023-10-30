نتنياهو: فيديو الرهائن دعاية نفسية قاسية من حماس

المصدر: أ ف ب

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع الفيديو الذي نشرته حماس، وتظهر فيه ثلاث نساء من الرهائن، بأنه «دعاية نفسية قاسية».

وقال نتنياهو، في بيان: «أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت اللاتي اختطفتهن حماس التي ترتكب جرائم حرب، أعانقكن، قلوبنا معكن ومع المختطفين الآخرين».

وأضاف: «نحن نبذل أقصى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم».

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد نشرت، اليوم، رسالة مصورة من محتجزات لديها في غزة تم أسرهن خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وظهر في الفيديو، ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالإفراج عنهن.

ولم تتحدث سوى واحدة منهن، وبدا عليها الغضب، وصرخت مطالبة نتانياهو بتحرير الرهائن.

وقالت: «نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش ولم يصل أحد».

وصرخت، في نهاية المقطع: «حرِّرنا، حرِّرنا، الآن الآن الآن».

وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت نحو 240، بينهم مدنيون في غزة عقب دخول مقاتليها إلى بلدات محاذية لقطاع غزة.

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