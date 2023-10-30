كيف علق الكرملين على أحداث اقتحام مطار محج قلعة في داغستان؟

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قال الكرملين اليوم الاثنين إن اقتحام حشد مناهض لإسرائيل لمطار في داغستان أمس الأحد كان نتيجة "مؤثر خارجي".

وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "أصحاب النوايا السيئة" استخدموا صور المعاناة التي شوهدت على نطاق واسع في قطاع غزة لإثارة الناس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة شمال القوقاز.

ولم يحدد بيسكوف من يعتقد الكرملين أنه وراء العنف أو الهدف من ذلك.

وقالت وزارة الداخلية الروسية اليوم الاثنين إن 60 شخصا ألقي القبض عليهم بعد أن اقتحم مئات المحتجين المناهضين لإسرائيل المطار في محج قلعة أمس الأحد بعد وقت قصير من وصول طائرة من إسرائيل.

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