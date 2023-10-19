بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أنّ نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع الدولة العبرية بعد الهجمات التي شنّتها عليها حركة حماس في السابع من أكتوبر إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وأضاف خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا أثناء رحلة العودة إلى واشنطن أنّ هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات.

وقال "عليهم أن يردموا الحفر حتى تتمكّن هذه الشاحنات من المرور"، مشيراً إلى أنّ إصلاح الطريق سيتمّ الخميس وسيستغرق "حوالي ثماني ساعات".

وأوضح أنّ الأمم المتّحدة ستوزّع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ دخول دفعة ثانية يتوقف على "كيف ستسير الأمور".

وقال "نريد إدخال أكبر عدد ممكن من الشاحنات. أعتقد أنّ هناك حوالي 150 شاحنة".

وحذّر الرئيس الأمريكي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من أنّه إذا "استولت عليها (المساعدات) أو منعت عبورها (...) فسينتهي الأمر".

وإذ قال بايدن إنّه تحدّث مع نظيره المصري طوال نصف ساعة تقريباً، أشاد بالسيسي على "تعاونه التام"، مؤكّداً أنّه "يستحقّ الكثير من التقدير"على ما يقوم به.

وتطالب واشنطن السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

وقال بايدن في هذا الصدد "سوف نُخرج أناساً" من القطاع، من دون مزيد من التفاصيل.

وشدّد الرئيس الأمريكي على أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكّداً للصحافيين أنّه كان "صريحاً جداً مع الإسرائيليين" في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وقال "إذا كانت لديك فرصة لتخفيف المعاناة، فعليك أن تفعل ذلك ونقطة على السطر. إذا لم تفعل ذلك، فسوف تفقد مصداقيتك في كلّ أنحاء العالم".

وكان من المقرّر أن يتوجّه بايدن من إسرائيل إلى الأردن الأربعاء لعقد قمّة رباعية مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني لكنّ هذه القمّة ألغيت بعد قصف طال مستشفى في غزة وأثار غضباً عارماً في العالم العربي.

وتبادل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي المسؤولية عن هذا القصف.



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