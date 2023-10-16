الإعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة في مصر

المصدر: وكالات

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة هي تلقي الهيئة الاعتراضات من طالبي الترشح على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة، في عددها الصادر، الإثنين، القائمة المبدئية للمرشحين، في الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وتضمنت القائمة أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، مرفقا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وكانت الهيئة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي:

عبد الفتاح السيسي (424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات).

رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران (30 تزكية نيابية).

رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة (27 تزكية نيابية).

رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألفا و71 نموذج تأييد).

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