السلطات الأمريكية توجه تهمة القتل وجريمة كراهية لطاعن طفل مسلم حتى الموت على خلفية الحرب

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى رجل سبعيني الأحد في أعقاب طعنه طفلا حتى الموت وامرأة تستأجر منزلا يملكه على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، لكن من المتوقع أن تتماثل المرأة البالغة 32 عاما والتي يعتقد أنها والدته للشفاء من الهجوم "المشين" السبت، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلديه مقاطعة ويل في إلينوي.

وقال البيان الذي حدد مسرح الجريمة على بعد نحو 64 كيلومترا غرب شيكاغو "تمكن المحققون من التوصل إلى أن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

ولم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل عن جنسية الضحايا، لكن مكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في شيكاغو ذكر بأن الطفل أميركي من أصل فلسطيني.

وقالت السلطات إن المرأة تمكنت من الاتصال بالشرطة بينما كانت تقاوم مالك المنزل الذي تسكنه والذي عرفته الشرطة بأنه جوزيف تشوبا البالغ 71 عاما.

وأضاف البيان "عثر رجال الشرطة على ضحيتين داخل المنزل في غرفة النوم. الضحيتان مصابتان بطعنات عدة في الصدر والجذع والأطراف العلوية".

وأورد البيان أنه تم سحب سكين عسكري مسنن بشفرة يبلغ طولها 7 إنشات من بطن الطفل أثناء تشريح الجثة.

وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة، وجدت تشوبا جالسا على الأرض بالقرب من ممر يؤدي إلى المنزل وهو مصاب بجرح في جبهته، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل توجيه الاتهام له بالقتل والشروع في القتل إضافة إلى تهمتين بارتكاب جرائم كراهية.

وروى أحمد رحاب رئيس مكتب "كير" في شيكاغو للصحافيين ما جرى بالاستناد إلى رسائل نصية أرسلتها المرأة لوالد الطفل القتيل، قائلا إن تشوبا "طرق الباب وحاول خنقها وهو يقول + أنتم المسلمون يجب أن تموتوا +".

وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في بيان إن الهجوم "أسوأ كابوسا نتعرض له".

وأعلنت إسرائيل الحرب الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حركة حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدت سبعة أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

اقرأ ايضاً:

بايدن: احتلال إسرائيل لقطاع غزة مجددا سيشكل "خطأ فادحا" وحماس لأتمثل كل الفلسطينيين

ترقب إعادة فتح معبر رفح وإسرائيل تستعد لاجتياح بري لقطاع غزة

إسرائيل توقف صادرات أمنية إلى كولومبيا رداً على تصريحات الرئيس الكولومبي جوستافو بترو حول حرب غزة

الجيش الإسرائيلي: 600 ألف شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة

استئناف العمليات في مطار حلب بسوريا غداً بعد غارة جوية إسرائيلية

بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل عسكرياً ونحن أقوى دولة في تاريخ العالم

غوتيريس: إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب ألا يصبحا ورقة مساومة

بلينكن واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة

رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد في غزة

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يناقشون زيارة محتملة لبايدن إلى إسرائيل

الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي :الإمارات سباقة في عون المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا

الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي: الطقس ليس سبباً في تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة

وزيرة الخارجية الألمانية: ليس هناك اتصال مباشر مع الرهائن الألمان في غزة حتى الآن

ماذا تجلب حاملتا الطائرات الأمريكيتان إلى الشرق الأوسط؟

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية

مصادر: ألف فلسطيني طمرتهم الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

بايدن : واثق أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب

وزير الخارجية الأمريكي بلينكن: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة محكومة بالفشل

إسرائيل توقف صادرات أمنية إلى كولومبيا رداً على تصريحات الرئيس الكولومبي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز