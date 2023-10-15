غزّة.. شحنات المساعدات لا تزال تنتظر عند معبر رفح

المصدر: أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصطف عشرات الشاحنات التي تنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر أمام معبر رفح الحدودي المغلق مؤقتاً، في انتظار السماح لها بدخول الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفاد شهود.

ومنذ الخميس بدأت مصر بتلقي شحنات المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بعدما خصصت مطار العريش بشمال سيناء لهذا الغرض.

وتستعد مصر لإرسال قافلة تضم 100 شاحنة تحمل ألف طن من المساعدات، كما وصلت شحنات، بالإضافة إلى معدات طبية من منظمة الصحة العالمية تغطي احتياجات 300 ألف شخص في قطاع غزة.

والسبت أفادت وسائل اعلام مصرية، بأن السلطات في مصر اشترطت وصول مساعدات الإغاثة إلى غزة لكي تسمح للأجانب الموجودين في القطاع المحاصر بالخروج منه عبر معبر رفح الحدودي.

وكان مسؤول أمريكي أفاد عن اتفاق بين مصر وإسرائيل للسماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح السبت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

اقرأ أيضاً:

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 300 معظمهم أطفال ونساء وإصابة 800 في غزة خلال 24 ساعة

البنتاغون: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط لردع الأعمال العدائية ضد اسرائيل

هجوم إسرائيلي يستهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة

روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بخصوص إسرائيل وغزة يوم الاثنين

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو وعباس بشأن تطورات غزة

الولايات المتحدة تنصح مواطنيها في غزة بالاقتراب من معبر رفح مع مصر

منظمة الصحة العالمية: إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة بمثابة حكم إعدام

ارتفاع عدد القتلى الكنديين في إسرائيل إلى أربعة أشخاص وثلاثة آخرون في عداد المفقودين

مصر: لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر

الجيش الإسرائيلي يرد بضربات على نيران أطلقت من سوريا

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح

وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل

مقتل 3 من عناصر حماس في لبنان في ضربة إسرائيلية

عباس في اتصال هاتفي مع بايدن: السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 300 معظمهم أطفال ونساء وإصابة 800 في غزة خلال 24 ساعة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز