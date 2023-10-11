غزة بلا كهرباء خلال ساعات.. و«حماس» تحذّر من كارثة إنسانية محقّقة

المصدر: وكالات

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قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة، وهي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء، يكفي لما بين 10 و12 ساعة على الأكثر فقط.

بدورها، حذّرت حركة حماس من أنّ القطاع يواجه كارثة إنسانية محققة، مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وذكر بيان صدر الحركة، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل، ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

وأضاف البيان، أنّ هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل الغارات وتدمير أحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم.

وأطلق البيان، نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطعت إسرائيل منذ 3 أيام كافة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع.

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