ارتفاع حصيلة الضحايا الأمريكيين إلى 9 قتلى في الحرب الدائرة بين والفلسطينيين والإسرائيليين

المصدر: أ ب

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن عدد الضحايا الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات السبت التي شنتها حركة حماس في إسرائيل، ارتفع من أربعة إلى تسعة على الأقل.

وأشارت الخارجية إلى أن عدداً غير محدد من المواطنين الأمريكيين ما زالوا في عداد المفقودين ويواجهون مصيراً مجهولاً. وقال مسؤول يوم الأحد إن العدد غير واضح ويتراوح بين 6 و12.

ولم يتضح ما إذا كان المفقودون قد احتجزوا كأسرى أو قتلوا أو أنهم مختبئون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الوزارة على اتصال بالعائلات وتقدم كل المساعدة القنصلية الممكنة.

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