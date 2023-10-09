المصدر: البيان

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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية "تشتبه بوجود نفق تحت الأرض يصل قطاع غزة بإحدى البلدات الجنوبية للبلاد".

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل في تغريدتها عبر منصة "إكس".

من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه لا يزال يشتبك مع عناصر حماس في سبعة إلى ثمانية مواقع في محيط غزة، وقصف القطاع بشكل مكثف خلال الليل. وقال الناطق باسم الجيش، ريتشارد هيخت، للصحافيين: ما زلنا نقاتل، ثمة ما بين سبعة إلى ثمانية مواقع في محيط غزة لدينا فيها محاربون يقاتلون المسلحين، اعتقدنا أنه بحلول البارحة، سنسيطر بشكل كامل. آمل أن نتمكن من ذلك بنهاية اليوم.

كما أعلن الجيش، قصف أكثر من 500 هدف في غزة خلال ليل الأحد الإثنين. وأوضح الجيش في بيان، أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت خلال الليل بقصف أكثر من 500 هدف.

إلى ذلك، اتهم الجيش الإسرائيلي، حركة حماس باستخدام المدنيين دروعاً بشرية. وقال الجيش الإسرائيلي، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن حماس تقوم أيضاً بإخفاء البنية التحتية في المناطق المدنية في قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضاً، في قائمة جرائم حرب حماس التي نشرها على منصة التواصل الاجتماعي، أن حماس تشارك في انتهاك حرمة جثث القتلى والتمثيل بها، والقتل العمد للمدنيين، واختطاف المدنيين واحتجازهم كرهائن.ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية "تشتبه بوجود نفق تحت الأرض يصل قطاع غزة بإحدى البلدات الجنوبية للبلاد".

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