تدمير 6 مساجد و3 مصارف و4 مدارس جراء القصف الإسرائيلي على غزة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قصفت الطائرات الإسرائيلية، ستة مساجد وثلاثة مصارف، وأربع مدارس، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة، أول أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الإثنين أن "طائرات الاحتلال دمرت بالكامل أربعة مساجد في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا.

وأشارت إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة ، لافتة إلى "قصف الطائرات الاسرائيلية أربع مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمرتها تدميرا جزئيا".

وارتفعت، صباح اليوم، حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 493 قتيلا ، و2751 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

اقرأ أيضاً:

الإذاعة الإسرائيلية: عدد القتلى الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه

ارتفاع الدولار والين وانخفاض اليورو والشيقل وسط قلق الأسواق بفعل تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

نقابة طياري أمريكان أيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

إسرائيل تعلن العثور على 260 جثة في مهرجان موسيقي بعد الهجوم

مسؤولو الصحة بغزة: ارتفاع أعداد القتلى إلى 413 شخصاً والجرحى 2300

الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما بعد هجوم حماس

وزارة الخارجية تدعو في بيان لها إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز