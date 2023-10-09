روسيا: حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

المصدر: رويترز

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك بعد انتهاء الأعمال القتالية، سوى طريق واحد للمضي قدماً، وهو إجراء محادثات بشأن حل دولتين يضمن تعايشاً سلمياً بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء حديث لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

وقال أبو الغيط إنه سيكون هناك المزيد من الحروب ما لم تغير إسرائيل موقفها تجاه الفلسطينيين.

وتابع لافروف بأن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة.

وقال الوزير: "نؤكد على موقفنا الذي يندد بالعنف وإلحاق الضرر والتسبب في مقتل المواطنين على جانبي الصراع".

ودعت روسيا جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة العمليات القتالية وإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات.

وعبر الوزير عن قلقه البالغ إزاء ما توارد من مقتل المئات وجرح الآلاف.

وقال لافروف: "لقد استمعنا إلى المواقف الغربية التي تدين الهجوم على إسرائيل، ونعول على دعوتهم أيضا إلى وقف العمليات العسكرية. إلا أن موقفهم يثير بعض التساؤلات لأنهم يدعون إلى الوقف الفوري، وفي الوقت نفسه يجب أن تنتصر إسرائيل، وتدمر الإرهابيين ونقطة".

وأشار الوزير إلى أن ذلك تكرر كثيرا في تاريخ القضية الفلسطينية التي لا تحل لوقت طويل. وعلى الرغم من كل جولات الصراع ثم التهدئة، إلا أن أحدا لم يتوصل إلى جوهر القضية الذي يدفع كل مرة إلى تجدد المواجهات واندلاع الاشتباكات.

وتابع: "أعني هنا تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستنادا إلى اتفاقيات أوسلو ومدريد، ومبادرة السلام العربية. وهي قرارات تدعو جميعا إلى إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن واستقرار وشراكة".

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