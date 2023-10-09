اشتية يؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان

المصدر: أ ب

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

وفي إشارة إلى التوغل غير المسبوق لمقاتلي حماس داخل إسرائيل من قطاع غزة وأعمال العنف التي تلت ذلك، قال اشتية إن ذلك "نتيجة لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في ممارسة أبشع أشكال العدوان والقتل ومصادرة الأراضي والاعتداء على الأماكن المقدسة وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وممارسات المستوطنين الشنيعة".

وأضاف: "إسرائيل دولة عدوان واحتلال، ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه. وقد أوضحنا ذلك لكل من يرى بعين واحدة".

وأعلنت إسرائيل الحرب رسميا، أمس الأحد، وأعطت الضوء الأخضر لـ"خطوات عسكرية كبيرة" للرد على حماس بسبب الهجوم المفاجئ الذي وقع يوم السبت.

وقُتل أكثر من 1100 شخص وجُرح الآلاف من الجانبين.

وترفض حماس الاعتراف بدولة إسرائيل وتعارض اتفاقيات أوسلو للسلام المؤقتة التي تفاوضت عليها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في منتصف التسعينيات.

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