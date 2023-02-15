محمد بن راشد: رسالتنا من تنظيم القمة توفير منصة دولية لصناعة المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رسالة دولة الإمارات من تنظيم القمة العالمية للحكومات هي توفير منصة دولية لصناعة المستقبل والاحتفاء بالابتكار، وتكريم أصحاب التجارب الملهمة وقصص النجاح المؤثرة الذين أسهمت جهودهم في تحسين حياة المجتمعات، وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه الشعوب.

وقال سموه: إن التغيرات الكبيرة التي سنشهدها في السنوات المقبلة، تتطلب من الحكومات الاستعداد وبناء الجاهزية بفكر استباقي وابتكارات تقوم على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير نماذج العمل والعقلية الحكومية لتكون أكثر مرونة ومواكبة للتحولات الكبرى المتوقعة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائز بجائزة أفضل وزير في العالم في دورتها السادسة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، التي تواصلت فعالياتها أمس بمشاركة واسعة لأكثر من 10 آلاف قائد ومسؤول حكومي ورؤساء المنظمات الدولية والشركات العالمية الكبرى ورواد الأعمال، ونخبة الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وتؤكد القمة العالمية للحكومات، الدور الحيوي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، عبر إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية، والحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المختلفة، كما أنها تعكس استراتيجية دولة الإمارات في عقد شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وابتكار نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية، وتسهم القمة العالمية للحكومات، في تشكيل رؤى جديدة للعمل الحكومي، والنهوض بالقطاعات الحيوية لتحقيق الازدهار والتنمية البشرية.

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