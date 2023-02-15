المدرسة الرقمية و«الهلال الأحمر» تطلقان صندوقاً بـ100 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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وقعت المدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حوارات المدرسة الرقمية، التي تم تنظيمها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، اتفاقية لإنشاء صندوق المدرسة الرقمية، بهدف تأسيس صندوق لتمويل برامج المدرسة الرقمية بقيمة تبلغ 100 مليون درهم.

حضر التوقيع معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووقعها حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهيئة، والدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الشراكة مع هيئة الهلال الأحمر في تأسيس صندوق لتمويل مشروعات المدرسة الرقمية، تعكس القيم الإنسانية السامية التي تعمل المدرسة والهيئة على ترسيخها، بالسعي المشترك لتوفير فرص التعليم للفئات الأقل حظاً في المجتمعات حول العالم، مشيراً إلى أن الصندوق سيسهم في تسريع تحقيق أهداف المدرسة الرقمية وتوسيع دائرة المجتمعات التي تغطيها.

شراكة

من جهته، أعرب الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن ترحيب الهيئة بشراكتها الاستراتيجية الهادفة مع المدرسة الرقمية لتعزيز فرص التعليم من بعد بطريقة ذكية ومرنة في الدول التي تعاني تحديات كثيرة في مسيرة التعليم بسبب الأزمات والكوارث بصورة عامة.

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