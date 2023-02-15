منتدى المرأة في الحكومة يؤكد أهمية دورها في تشكيل أجندة المستقبل

المصدر: دبي- البيان

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أكد مسؤولون مشاركون في منتدى المرأة في الحكومة، الذي نظم برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، أهمية دور المرأة في تحقيق الاستجابة الفاعلة والناجحة لمختلف التحدّيات، مشددين على ضرورة تمكينِـها سياسياً واقتصادياً.

وأشار المتحدثون في المنتدى إلى أنّ مشاركة المرأة في صنع القرار تساعد على الانتعاش الاقتصادي، ودفع العجلة التجارية والاقتصادية.

حكومة 70 %

وفي جلسة بعنوان «حكومة 70 %.. حوار مع رئيس وزراء جمهورية ألبانيا»، أدارتها دبي بالهول، أكد إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، أن حكومته لا تتبع نموذجاً بعينه في اختيار الوزراء والمسؤولين، مشيراً إلى أن ألبانيا التي تمثل المرأة ما نسبته 70 % من الوزراء حكومتها تعتمد على منهجية الفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة، ما انعكس على مستويات الكفاءة الحكومية في مختلف المجالات.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات في كلمتها خلال المنتدى أن المرأة الإماراتية تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات، وقالت: «برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تستمر المرأة الإماراتية في تحقيق الكثير من الإنجازات، ليس على الصعيد المحلي فقط بل على الصعيد العالمي من خلال تمكينها وتعزيز دورها».

وأضافت معالي عهود الرومي أن منتدى المرأة في الحكومة هو ملتقى لمجموعة متميزة من القيادات العالمية المؤثرة التي تعمل لتعزيز جهود تمكين المرأة في الحكومة، وترسيخ مشاركتها بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الحوكمة المتوازنة، ونمو المجتمع وازدهار الاقتصاد وتنامي مستويات الثقة بالعمل الحكومي، مؤكدة أن مشاركة نخبة النساء القياديات في العالم في المنتدى تترجم الدور الكبير التي تؤديه المرأة في قيادة الحكومات والدول لصناعة المستقبل.

المرأة والاستدامة

وفي جلسة بعنوان: «أرض واحدة.. المرأة وريادة الاستدامة»، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية، وخديجة نسيم، وزيرة دولة للبيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا بجمهورية المالديف، ورزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ cop28، وأدارتها بيكي أندرسون.

وقالت رزان المبارك: لا يمكن أن يحدث تقدم اجتماعي أو اقتصادي أو نصل إلى التنمية المستدامة، أو محاولة الحد من التغير المناخي والتنوع البيولوجي دون مشاركة المرأة، مؤكدة محورية مشاركة المرأة في إيجاد الحلول والفرص للتعامل مع التغير المناخي لأنها هي أول من يتأثر بالتغير المناخي بطريقة غير متساوية مع الرجال.

وأكدت د. ياسمين فؤاد، إن حكومة جمهورية مصر العربية تعمل من أجل الحفاظ على التنمية والنمو، والموارد الطبيعية النادرة، مشيرة إلى أنها تقوم بهذا الدور ليست كوزيرة ولكن كامرأة في مواجهة التغير المناخي، وقالت: أطلقنا خلال «كوب 27» مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ؛ لزيادة دمج النساء في صميم عمليات صنع القرار، علاوة على تعزيز الهياكل والأطر القائمة، من خلال تعزيز إنتاج المعرفة، وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث.

وأوضحت خديجة نسيم، أنّ النساء في المالديف هن من يواجهن الأزمات ويقدن جهود التكيف مع التغير المناخي، وأن المرأة تثبت من خلال دورها أنها ليست مجرد رقم في إحصائية، مشيرة إلى أن تمكين المرأة تدعمه قوة القانون الذي ينص على تعزيز مشاركة النساء في كل المجالات.

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