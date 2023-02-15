اتفاقية لشراء الكهرباء المنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات

المصدر: دبي - البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومعالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وقّع معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، اتفاقية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي لشراء الطاقة لمدة 35 عاماً من «مركز دبي لمعالجة النفايات» وتحويلها إلى طاقة.

والذي يُعد المركز الأكبر من نوعه والأكثر كفاءة في العالم، حيث تهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم التوجهات الحكومية لإمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وخدمة محاور الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون بين الجهتين.

تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، بحضور عدد من المسؤولين من هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي.

تطوير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن البيئة وتعزيز استدامتها ضمن 5 أولويات حكومية خلال عام 2023. وقد اضطلعت هيئة كهرباء ومياه دبي بدور حيوي في تطوير اتفاقية شراء الطاقة وفقاً لأفضل الممارسات والاستفادة من الخبرات المكتسبة من خلال نظام المنتج المستقل للطاقة الناجح».

وأضاف معالي الطاير: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهودنا في تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 25 % من طاقة دبي من مصادر طاقة نظيفة بحلول 2030، و100 % بحلول عام 2050، حيث يعمل المجلس الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي مع بلدية دبي على تطوير هذا المشروع الفريد كنقلة نوعية في معالجة النفايات ودمج تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة تماشياً مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة».

جهود

من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يسعدنا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لبيع الطاقة المنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات، الذي يعكس جهود إمارة دبي في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، عبر إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات وطاقة يمكن الاستفادة منها، في تجسيد عملي لنموذج الاقتصاد الدائري.

وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم استدامة». وأضاف: «تحرص بلدية دبي على تطوير علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والشركاء، بما يسهم في تعزيز مستوى خدماتها، التي تلبي طموحات واحتياجات إمارة دبي الحالية والمستقبلية، وخصوصاً في مجال الطاقة النظيفة».

وتسعى بلدية دبي إلى المساهمة في جعل مدينة دبي من المدن الأولى عالمياً في تقليل البصمة الكربونية، من خلال وضع الاستراتيجيات وتطبيق المبادرات اللازمة لتحويل أصولها إلى أصول مستدامة، تجسيداً لالتزام البلدية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية دعم «COP28»، بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين البلدية والهيئة لشراء الطاقة المنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات، وتقديم الدعم الاستراتيجي والحيوي للمشروع، إضافة إلى شراء الطاقة الكهربائية المنتجة والموفّرة والواصلة إلى محطة كهرباء ورسان جهد 132 كيلوفولت، وبشكل مستمر.

وحدات

ستُضاف وحدة الإنتاج للمشروع ضمن قائمة وحدات الإنتاج الرئيسة للهيئة، لضمان الاستفادة القصوى من قدراتها الإنتاجية المتوفرة على الدوام لتزويد الشبكة بالكهرباء.

وتسهم الاتفاقية في دعم المشروع وتحقيق استدامة الأصول، حيث ستستخدم الطاقة المُنتجة في تشغيل مركز دبي لمعالجة النفايات ومحطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى وضع خطط لإدارة عمليات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تكون محطة مستدامة، من خلال زيادة كفاءة عمليات المعالجة وتقليل تكاليفها بنسبة 50 %، وخفض تكاليف التشغيل للمحطة بنسبة 30 %.

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