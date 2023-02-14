حمدان بن محمد يطلق مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل الذي طور بالتعاون بين "مؤسسة دبي للمستقبل" و"برنامج دبي للتميز الحكومي"ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، ويتضمن المؤشر 5 محاور رئيسية و66 مؤشر فرعي

وقال سموه على حسابه في "تويتر": نحن على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،الذي رسخ نهجاً رائداً لتصميم وصناعة المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز