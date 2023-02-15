الجائزة حافز لبذل المزيد من الجهد في خدمة الأطفال

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

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أكد د. ديفيد موينينا سينجيه وزير التعليم الأساسي والثانوي في جمهورية سيراليون، الفائز بجائزة أفضل وزير في القمة العالمية للحكومات لهذا العام 2023، أن الجائزة تشكل حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة شريحة الأطفال والفتيات المحرومين وتوفير الفرص المتكافئة لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، من أجل بناء مستقبل زاهر لهم ولأوطانهم، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات.

وأوضح، في لقاء خاص مع «البيان»، أن الجائزة تسهم في تطوير منظومة الفرص المستقبلية للحكومات وللمجتمعات، وخلق حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وتدعم بناء مجتمعات مستدامة، وتسلط الضوء على الجهود المتميزة لوزراء الحكومات المختلفة حول العالم وتحتفي بإنجازاتها الاستثنائية، وتحفز الجميع على التطوير والارتقاء بالأداء.

، وتصميم وتنفيذ مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيهم، وتقديم مثال يحتذى لغيرهم من المسؤولين الحكوميين لتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ورسم معالم الخطاب العام الذي يتناول القضايا العالمية الملحة في الحاضر والمستقبل.

وثمن جهود حكومة الإمارات التي تجمع سنوياً قادة الفكر والعلماء والقياديين لتحفيزهم ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية من أجل وضع الحلول التي تسهم في تحسين مستقبل المجتمعات وتسريع التنمية في البلدان.

إدماج جذري

وأشار إلى أن سيراليون عكفت على تطوير السياسات بما يتوافق مع هذا الهدف، معرباً عن أمله في تسريع الخطى نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم لاسيما الثانوي والجامعي، كما تعمل الدولة على تفعيل سياسة الإدماج الجذري التي تركز على قضية تعليم الفتيات، وتعكف حالياً في أسباب تسرب الفتيات من المدارس لاسيما في المراحل الثانوية والجامعية وإعادتهن إلى مقاعد الدراسة.

وشدد سينجيه على ضرورة الاهتمام بالطفولة والتأكد من توفر مقعد دراسي لكل طفل وكل فتاة، مشيراً إلى حق كل إنسان في التعليم، لافتاً إلى ضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات لقطاع التعليم، لذا يجب التكافل والتعاون بين الوزارات لاسيما وزارة التربية والتعليم ووزارتي المالية والاستثمارات لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان وصول أطفالنا جميعاً وأطفال العالم إلى مقاعد الدراسة والبقاء فيها من أجل محو الأمية نهائياً من العالم.

حشد الجهود

وأكد وزير التعليم في سيراليون أن الاستثمار في التعليم وحشد الجهود في سبيل ذلك ينعكس أثره الإيجابي على دعم مسارات التطور المهني للأجيال القادمة وتعزيز الإبداع والابتكار بما يعود بالنفع على الأوطان والمجتمعات.

ويؤمن سينجيه بأهمية دمج الشباب في مراكز صنع القرار عبر تعزيز مهاراتهم القيادية وتزويدهم بالبيانات ومنحهم الفرص المناسبة للتعبير عن أنفسهم، ويحرص على إنشاء مجموعة استشارية للشباب لتقديم المشورة لكل ما تفعله وزارة التعليم، قائلاً: «يجب أن يكون الشباب على أعلى الطاولات عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات التعليمية».

وبصفته كبير مسؤولي الابتكار في حكومته، يحرص سنغيه على منح المشورة حول كيفية استخدام الحلول التكنولوجية لمواجهة المشكلات الأكثر إلحاحاً في سيراليون.

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