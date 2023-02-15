50 فرصة واعدة للحكومات والمجتمعات في 2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023»، الهادف لتسليط الضوء على أبرز الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض سبل التغلب على التحديات الجديدة والسريعة التي يشهدها العالم عبر توظيف أدوات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قفزات نوعية على المستويات العلمية والاقتصادية والحكومية والاجتماعية.

وجاء إطلاق التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع 30 خبيراً عالمياً وعدد من شركاء مؤسسة دبي للمستقبل من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية، ضمن سلسلة الدراسات والتقارير الاستشرافية التي تصدرها المؤسسة لدعم الجهات المعنية بتصميم المستقبل، وتعريف القادة وصناع القرار ورواد الأعمال والخبراء والمشرعين بأحدث التوجهات العالمية، ومساعدتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة.

ويستعرض التقرير 50 فرصة عالمية واعدة في كل القطاعات التي تهم حياة ومستقبل الأفراد والمجتمعات والحكومات، وتناول أبرز 10 توجهات عالمية كبرى سترسم ملامح التحولات الحالية والمستقبلية وانعكاساتها على جودة حياة الأفراد ومسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

فرص واعدة

وبمناسبة إطلاق التقرير، قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل: إن دولة الإمارات تؤمن بقدرة المجتمعات على تصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، ونحن نعمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكي نصل إلى المستقبل الذي نطمح إليه عبر مواصلة الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة وما تحمله من فرص، وفهم الاتجاهات الكبرى التي ستصوغ مستقبلنا.

وقال معاليه إن العالم يشهد الآن سباقاً مستمراً مع المتغيرات التي أصبحت تقاس بالساعات والأيام، وأصبح علينا أن نتعامل مع التطورات السريعة والمفاجئة على مستوى الدول والمدن والمجتمعات بأسلوب بعيد عن الخطط التقليدية والنمطية التي لم تعد مناسبة للواقع الذي نعيشه اليوم، حيث أصبحت المهمة الأساسية للحكومات أن تستبق حدوث التحولات الكبرى، وأن تستشرف الفرص التي تحملها، وتقلل المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف معاليه: «يسلط هذا التقرير الضوء على 50 فرصة واعدة نأمل أن تعزز قدرة المجتمعات على تحديد أفضل السيناريوهات المستقبلية، ومواصلة استكشاف الفرص الجديدة والمبتكرة، رغم التحديات التي نعيشها اليوم.

والتي سنراها في المستقبل من تغيرات ضرورية في النظام التعليمي التقليدي، وزيادة الاعتماد على الروبوتات، وتبني الأساليب الزراعية المبتكرة، وتوفير موارد لا محدودة من الطاقة، وغيرها من الفرص المبتكرة مثل الانتقال اللحظي، والهوية الرقمية، والمواد الجديدة، وتخزين الطاقة في الفضاء».

واختتم معالي محمد القرقاوي بالقول: «لقد أثبت التاريخ، بما شهده من ابتكارات ثورية وتبدّل في الثروات، أن الإبداع البشري قادر على مواجهة التحديات، وتمهيد الطريق لأفضل مستقبل ممكن، ونحتاج بين الحين والآخر إلى إعادة تقييم ما حققناه، وإلى تغيير اتجاهنا عندما نكتشف مقاربةً أفضل نحو المستقبل. ولا يكون الهدف من هذا التغيير التحسّر على الماضي، بل استخلاص العبر منه وتجاوزه عبر اغتنام الفرص الجديدة».

فرص

وتستعرض «البيان» الأسئلة والتوجهات العالمية التي يتضمنها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل في فعاليات القمة العالمية للحكومات الحالية، وهي فرص لمستقبل النمو والرخاء والسعادة في العالم، وتشمل الفرص المستقبلية التي يتناولها التقرير التجربة البشرية وعلاقتنا بالبيئة، وتمتد إلى قطاعات الطاقة والاتصالات والصحة والطب والحوكمة والعلوم البيئية والتعليم والثقافة والأعمال.

وتتنوّع محاورها من تعميم توفير الطاقة الكهربائية للجميع إلى انتشار الواقع الرقمي الغامر، ومن الشركات التي تسيّرها الآلات إلى الأجهزة الطبية المتطورة التي تقلل أعباء الأمراض بنسب فائقة التأثير، وفي ما يلي الأسئلة والتوجهات المستقبلية التي طرحها التقرير:

1 كيف يمكن تعزيز كفاءة جهاز الحماية الطبيعي داخل أجسامنا؟

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2024، إذ ستسهم العلاجات الجينية والطرائق المتقدمة في التغذية في تعزيز كفاءة جهاز الحماية الطبيعي داخل جسم الإنسان، والذي يُعرف باسم «اللِفافة».

2 هل سيصبح جسم الإنسان قادراً على تجديد نفسه ذاتياً؟

تم تسجيل أكثر من 41 مليون متبرع بخلايا الدم الجذعية حول العالم في أكتوبر 2022 وسيؤدي جمع الخلايا الجذعية وتخزينها فترة طويلة إلى ثورة في الرعاية الصحية.

3 ماذا لو تمكنّا من إعادة برمجة البروتينات؟

بلغت قيمة سوق البروتيوم نحو 17.5 مليار دولار في 2019، ويتوقع أن تصل إلى 30.6 مليار دولار بحلول 2025، وتعد البروتينات أساس الحمض النووي، وإذا استطعنا رسم خريطة كاملة لهياكلها ووظائفها، فقد نتمكن من تحقيق تقدم هائل في علم الوراثة والهندسة الحيوية.

4 ماذا لو ودّعنا غرف انتظار المرضى حتى الأبد؟

يتوقع نمو قطاع الطب الدقيق عالمياً بمعدل نمو سنوي مركب 12 %، أي من 66 مليار دولار في 2021 إلى 147 مليار دولار بحلول 2028، وستستمر تكاليف تقنيات الرعاية الصحية في الانخفاض، وستشهد ثورة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والأتمتة وقواعد البيانات الصحية الضخمة.

5 ماذا لو أصبحت المدن «صامتة»؟

ثمة أكثر من 50 % من سكان العالم يقيمون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 68 % بحلول 2050 وقد تصبح الحياة الهادئة في المدن حقيقة عبر تطوير مواد مبتكرة وقادرة على امتصاص الضجيج أو إلغائه كلياً.

6 هل يمكن مسح ذكرياتنا الأليمة والحد من تأثير الصدمات النفسية في الماضي في مستقبلنا؟

75 % من الأطفال حول العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، يتعرضون للعقاب البدني، ويكونون ضحايا العنف النفسي على يد من يقوم برعايتهم، ويسمح التقدّم في علم الأعصاب بتطوير طرائق مبتكرة لعلاج الصدمات النفسية التي عاشها الفرد في الماضي أو حتى مسحها.

7 ماذا لو أصبح إنشاء مناطق خالية من التقنية جزءاً من التخطيط الحضري في المستقبل؟

من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة النشطة المتصلة بإنترنت الأشياء في العالم إلى أكثر من 29 مليار جهاز في عام 2030، ويمكن أن نشهد في المستقبل إنشاء مناطق خاصة تحجب إشارات الاتصال، وتكون خالية من الأجهزة التقنية وأجهزة الاستشعار والأجهزة المدمجة في المدن والمنازل الحديثة.

8 هل يمكن أن نظل مستيقظين فترات أطول في اليوم؟

بلغت قيمة سوق الأدوية المساعدة على النوم عالمياً 64 مليار دولار في 2021، ويُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7 % سنوياً بحلول 2030 ويمكننا تحسين الصحة البدنية والنفسية وزيادة الإنتاج بشكل كبير بالاستفادة من الدراسات الحديثة المرتبطة بالساعة البيولوجية لجسم الإنسان والأنظمة الغذائية المساعدة، والتطورات التقنية.

9 كيف نحمي أنفسنا من أي أضرار أو اضطرابات كهرومغناطيسية محتملة؟

يبلغ حجم سوق الوقاية من التداخل الكهرومغناطيسي ما يزيد على 8.5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.4 % بين عامي 2022 و2027 ويمكننا إنشاء دروع فعالة وحلول متقدمة للحماية من الإشعاع أو التداخل الكهرومغناطيسي، وتفادي انقطاعات الكهرباء التي قد يتسبب بها، بالاستفادة من هندسة تقنيات النانو.

10 هل يمكن أن يصبح طب الشيخوخة بأهمية طب الأطفال؟

ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان بما يزيد على 6 سنوات في العقدين السابقين ليصل إلى 73 عاماً في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 77 عاماً بحلول 2050 ويعد طب الشيخوخة قطاعاً مزدهراً ومهماً، وستؤدي الزيادة في العمر المتوقع للأفراد وتمتعهم بصحة أفضل إلى أن يصبح طب الشيخوخة مجالاً مربحاً للمستثمرين.

11 ماذا لو اعتمدنا بشكل كامل على الذكاء الآلي المتقدم في طرح الأفكار الجديدة؟

من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الذكاء الاصطناعي، ومنها البرمجيات والأجهزة والخدمات، نحو 900 مليار دولار بحلول 2026 وسيكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة القدرة على الابتكار وتوليد الأفكار التجارية الجديدة.

12 هل سيشكل الذكاء الآلي المتقدم عقبة أم فرصة أمام الإبداع البشري؟

سيحل الذكاء الاصطناعي محل 85 مليون وظيفة حول العالم بحلول 2025، بينما سيوفر 97 مليون فرصة عمل في الفترة نفسها وسيتم دمج الذكاء الاصطناعي في جميع نواحي الحياة، وسيشهد العالم تحولات جذرية في جميع القطاعات والوظائف والعمليات والمفاهيم والإجراءات.

13 هل سيكون الاقتصاد التعاوني كلمة السر للشراكة الناجحة بين المجتمع وقطاع الأعمال؟

وصل عدد المؤسسات التعاونية حول العالم إلى 3 ملايين مؤسسة، حققت أكبر 300 مؤسسة منها إيرادات بلغت 2.2 مليار دولار في 2020، موفرةً وظائف لنحو 10 % من العاملين حول العالم، وسيسهم تطوير نموذج الاقتصاد التعاوني القائم على الشراكة بين المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص في إيجاد حلول نوعية ومبتكرة لتحقيق المنفعة العامة.

14 كيف يمكن أن يسهم التنوع البشري في تحسين الأعمال وخدمة المجتمعات؟

حققت الشركات التي تتضمن مجالسها التنفيذية تنوعاً جنسياً وعرقياً أرباحاً بمعدل فوق المتوسط أكثر بنسبة %25 و%36 على الترتيب مقارنة بغيرها، وسيسهم التقدم في تقنيات «واجهات الدماغ والحاسوب» ورسم خرائط الدماغ في إعادة تشكيل فهمنا للتنوع المعرفي أو الفكري.

15 هل سيشكل التنوّع في أعمار أعضاء مجالس الإدارة عاملاً حاسماً في نجاحها؟

بلغ متوسط عمر أعضاء مجالس إدارة الشركات نحو 60 عاماً في عام 2021 وسيسهم تشكيل فرق عمل متعددة الأجيال وتوظيف التنوع في طرائق التفكير والخبرات والمهارات في زيادة المرونة والإنتاج في أماكن العمل.

16 هل سنشهد تطوير قوانين دولية لتنظيم حركة المرور في الفضاء؟

من المتوقع أن تبلغ العائدات المسجلة من صناعة الفضاء العالمية تريليون دولار بحلول 2040 وقد نشهد في المستقبل إنشاء منظمة دولية معنية بوضع قواعد وتشريعات لضمان أمن وسلامة المهام الفضائية.

17 هل ستحول البيانات مفهوم الثروة لتصبح عملة المستقبل؟

تم إنتاج نحو 2.5 إكسابايت (مليار مليار بايت) من البيانات يومياً في 2021 وسيسهم إنشاء منصة عالمية مركزية للبيانات المجمّعة في تسهيل الوصول للبيانات بشكل أوسع بما يفتح آفاقاً جديدة للبحث والابتكار، وتبني قيم مجتمعية جديدة ووضع سياسات محسنة.

18 هل سيكون هناك أهداف تنمية مستدامة للفضاء؟

بلغت قيمة سوق رصد الحطام الفضائي العالمي وإزالته 866 مليون دولار في 2021، ومن المتوقع أن يتضاعف تقريباً ليصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2029 ويوفر استكشاف الفضاء واستغلاله مصدراً جديداً للحلول والموارد التي تفيد البشرية.

19 ماذا لو تم إنشاء نظام تقييم رقمي للأرض لرسم صورة أوضح لتأثير قراراتنا في البيئة؟

قُدّرت قيمة سوق التقاط الكربون وتخزينه بأكثر من 4 مليارات دولار في عام 2021 ويُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يقرب من 14 % من 2022 وحتى 2032، ويمكن إنشاء دليل رقمي شامل لمختلف البيانات المتعلقة بالأرض لرسم صورة أوضح لتأثير قراراتنا في البيئة، واستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الآلي المتقدم لبناء نماذج أكثر دقة لتحليل مدخلات البيانات المجمعة من صور الأقمار الصناعية فائقة الدقة.

20 كيف سيكون مستقبل المعرفة لو تشاركناها بسرعة غير مسبوقة؟

تسببت جائحة «كوفيد19» في انخفاض قيمة سوق المنشورات البحثية العالمية إلى نحو 27 مليار دولار في عام 2020 ويمكننا إعادة تشكيل منهجيات التعاون بين المجتمعات والأفراد، وطرائق بناء المعرفة وتوفيرها عبر مختلف التخصصات والمناطق والأجيال، بالاستفادة من التطورات العلمية في تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب، والذكاء الآلي المتقدم، والحوسبة الكمية.

21 ماذا لو أصبح الواقع الرقمي متاحاً للجميع؟

في عام 2021، استخدم 57 % من سكان الدول النامية الإنترنت مقارنة بـ90 % في البلدان المتقدمة، ويمكن إنشاء فريق عمل عالمي يعمل على اعتماد نهج استباقي ومتكامل، ووضع إطار عمل متعدد التخصصات، بهدف إتاحة الواقع الرقمي لجميع الأفراد والمجتمعات حيث يصبح هذا الواقع جزءاً أساسياً من الحياة والتعليم والعمل.

22 ماذا لو أعدنا كوكب الأرض إلى حالته الطبيعية؟

تمتص الغابات حول العالم نحو 16 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي أكثر من 3 أضعاف الانبعاثات في الولايات المتحدة وحدها، وإن إعادة إحياء الأراضي الطبيعية والحياة البرية ستساعد على تعزيز التقاط الكربون بشكل طبيعي، والحدّ من آثار تغيّر المناخ، وإصلاح النُظم البيئية.

23 هل سيشكل تغيير الوظائف التقليدية للعجلات والإطارات الموجة الجديدة من ابتكارات السيارات؟

يقدر حجم الجسيمات الدقيقة، الناجمة عن مخلفات الإطارات وأنظمة فرامل السيارات، والتي يتم تصريفها في مياه المحيطات بنحو 11 مليون إطار تقريباً سنوياً، وتوجد العديد من الابتكارات التقنية في تطوير عجلات وإطارات السيارات والتي قد تعيد تشكيل مستقبل صناعة السيارات، مثل حلول الرفع المغناطيسي، وبدائل الإطارات المطاطية ذات الفعالية الكبيرة في تقليل استخدام الطاقة.

24 ماذا لو وضعنا خطة مئوية لاستعادة صحة كوكب الأرض؟

تراجعت مساحة الأراضي التي تغطيها الأشجار بأكثر من 435 مليون هكتار بين عامي 2001 و2021، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 11 % منذ عام 2000 وتظل الأهداف والاستراتيجيات الثابتة وطويلة الأمد المساهم الأكبر في تمكين الحكومات والشركات من إجراء التغييرات وضخ الاستثمارات بالوتيرة المطلوبة.

25 ماذا لو طوّرنا غلافاً جوياً اصطناعياً قادراً على ترميم نفسه؟

ارتفع المعدل السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكربون من 280 جزءاً في المليون قبل الثورة الصناعية إلى 414 جزءاً في المليون في عام 2021، أي بزيادة 48 % ويمكن استخدام عدة تقنيات لنشر المحفزات النانوية في الغلاف الجوي لتعمل على تتبع غازات الدفيئة وتحييدها، أو تحويلها إلى مواد كيميائية مفيدة وغير مضرة بالبيئة.

26 هل يمكننا إعادة تبريد كوكب الأرض عبر الحفاظ على الغطاء الجليدي؟

قد يرتفع مستوى البحر نتيجة ذوبان الجليد بالوتيرة الحالية بأكثر من متر بحلول عام 2100، ويسهم الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية في المناطق القطبية في ضمان توازن مختلف العناصر المناخية، وسيساعد دمج التقنيات والأساليب المختلفة على استعادة الغطاء الجليدي وسماكته، وتنظيم درجة حرارة الأرض والمحيط، وحماية التنوع الحيوي البحري والبري.

27 ماذا لو نجحنا في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري؟

ندرة المياه ستؤثر في أكثر من 80 مليون إنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بحلول 2025 وفي ظل الإنجازات التقنية والتعاون العالمي غير المسبوق، يمكننا اعتماد أساليب مبتكرة لالتقاط غازات الدفيئة، وإحداث تحول شامل في إنتاج الطاقة ونقلها وكفاءة استخدامها.

28 ماذا لو نجحنا في امتصاص الانبعاثات الضارة في أي مكان حول العالم؟

تشير التقديرات إلى أن ارتفاع التكاليف المباشرة للمشكلات الصحة الناتجة عن تغير المناخ سيتراوح بين 2 و4 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030 وقد يسهم علم المواد والأتمتة والذكاء الآلي المتقدم في ابتكار أجهزة متنقلة لتنقية الهواء من الانبعاثات.

29 هل يمكن أن نقلل احتياج المحاصيل الزراعية لكميات المياه المعتادة؟

من المتوقع أن يتوسع السوق العالمي لتقنية النانو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 36 % بين 2022 و2030 لترتفع قيمته من 1.8 مليار إلى نحو 3.4 مليارات دولار، ويتيح التقدم في توظيف تقنيات النانو إمكان استخدام المغذيات والمبيدات الدقيقة ونشرها بين المحاصيل الزراعية لتسريع نموها، وحمايتها من الآفات والحد من احتياجها لكميات كبيرة من مياه الري.

30 كيف يمكن أن تؤثر المنظمات اللامركزية المستقلة في مستقبل الأعمال ذات الطابع المجتمعي؟

تضاعف عدد المنظمات اللامركزية المستقلة في عام 2022 من 4228 إلى 10904 منظمات، وتتيح تقنيات الواقع الرقمي والاتصال المتقدم فرصة لتعزيز التعاون والشراكات في إطار منظمات غير مركزية مستقلة تُعنى بقضايا أو تحديات اجتماعية عالمية محددة.

31 ماذا لو تمكن الجميع من التصويت على القضايا العالمية عبر نظام تصويت عالمي؟

ارتفع عدد مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي من 4.2 مليارات في يناير 2021 إلى 4.6 مليارات في يناير 2022، وتتيح أنظمة التصويت العالمية إشراك سكان العالم في اتخاذ القرارات في شأن التحديات العالمية، وهو ما يعزز الشعور بالتلاحم بين الشعوب.

32 كيف ستسهم الخدمة الاجتماعية مدفوعة الأجر في دعم المجتمع؟

بلغت نسبة التطوع الشهري بين الأفراد فوق 15 عاماً حول العالم في الفترة بين 2019 و2021 نحو 15 %، بينما بلغت 17 % في آسيا وأفريقيا، و9 % في الدول العربية وستؤدي إتاحة الخدمة الاجتماعية مدفوعة الأجر للجميع وبشكل قانوني إلى تغيير النظرة الشائعة عن العمل المجتمعي والبيئي، إضافة إلى تعزيز الشعور بالإنجاز في نفوس الأفراد، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

33 هل يمكن تطوير السياسات الاجتماعية وتعديلها وفق احتياجات المجتمع بشكل لحظي؟

يشكل أصحاب الهمم 17 % من سكان العالم وقد يتسبب عدم دمجهم في المجتمع في خسارة بعض الدول ما يقدر بـ7 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وتساعد تطبيقات الذكاء الآلي المتقدم صانعي السياسات على تصميم سياسات اجتماعية فعّالة ومراعية للسمات الشخصية والخلفيات الثقافية للأفراد وقابلة للتعديل بشكل لحظي.

34 هل يمكن أن نجمع بين الذكاء البشري والذكاء الآلي لخلق مجتمعات أكثر تنوعاً وتناغماً؟

إن المزج بين الذكاء البشري والذكاء الآلي مكّن المؤسسات ذات الأخطار العالية مثل شركات البطاقات الائتمانية من اتخاذ مليارات القرارات الصحيحة المتعلقة بالائتمان والاحتيال.

35 كيف يمكن حماية حقوق كل البشر في العالم الرقمي؟

بلغت القيمة السوقية لتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي 15 مليار دولار في 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 454 مليار دولار بحلول 2030، ويعد إقرار اتفاقية دولية لضمان حقوق الإنسان الرقمية في العوالم الافتراضية أنه سيوفر الحماية للأفراد في العوالم الرقمية.

36 هل يمكن أن نستخدم تقنيات التشفير المتقدمة لحماية هوياتنا الرقمية؟

ارتفعت إيرادات الألعاب الإلكترونية بنسبة 32 % بين عامي 2019 و2021، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع إلى 321 مليار دولار في 2026 وقد يساعد التشفير الكمومي في حماية الصور الرمزية، وهوية الأشخاص وبياناتهم، من الهجمات الإلكترونية، بما يزيد من موثوقية البيئة الافتراضية.

37 ماذا لو تم تصميم مؤشر لقياس جودة الحياة في الواقع الرقمي؟

قدّرت قيمة سوق الميتافيرس العالمي بـ23 مليار دولار في 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2030، ومن شأن استحداث مؤشر لقياس جودة الحياة في الواقع الرقمي أن يحدد حجم التحديات التي تواجه الأفراد وهوياتهم الرقمية.

38 ماذا لو حولنا بياناتنا الشخصية والحساسة إلى رموز مشفرة؟

من المتوقع أن تبلغ التكاليف المرتبطة بالجرائم الإلكترونية 10.5 تريليونات دولار عالمياً بحلول 2025، بزيادة 300 % تقريباً بالمقارنة بـ2015، وسيتمكن الأفراد في المستقبل من تحويل بياناتهم الشخصية الحساسة لرموز مشفرة، والتحكم في تحديد الأشخاص والجهات المصرّح لهم بالوصول إليها.

39 ماذا لو أحدثنا تغييراً جذرياً في مجال التعليم الثانوي التقليدي؟

هناك 244 مليون طفل حول العالم غير ملتحقين بالتعليم، وتتراوح أعمار نصف هذا العدد بين 15 و17 سنة ومن الممكن أن يسهم الاستغناء عن النظام التقليدي للصفوف الدراسية في تعزيز مستويات الثقة والمرونة لدى طلاب المرحلة الثانوية.

40 ماذا لو نقلنا مجمعات إنتاج الطاقة الشمسية إلى الفضاء؟

الألواح الشمسية في الفضاء يمكنها إنتاج 40 ضعفاً من طاقة الألواح الشمسية في الأرض، ويعد إنشاء مجمعات الألواح الشمسية في الفضاء وتشغيلها بوساطة ذكاء آلي متقدم سيضمن تحديد الموقع الأمثل لها، وسيسمح لنا بإنتاج طاقة متجددة غير محدودة ونقلها إلى الأرض.

41 هل يمكن أن يسهم الواقع الرقمي في تطوير التشريعات المرتبطة بالمسؤولية القانونية في العالم الحقيقي؟

بلغ المتوسط العالمي لتكلفة اختراق البيانات 4.35 ملايين دولار في عام 2022، وقد تنشأ نماذج وتشريعات جديدة مرتبطة بالمسؤولية في حياتنا الرقمية، وتعيد تحديد أطر المسؤولية القانونية في العالم الحقيقي، ولتطوير هذه التشريعات يمكننا مراجعة التشريعات الحالية لتحديد إطار عمل عالمي للمسؤولية القانونية يتم اعتماده في التشريعات المستقبلية.

42 كيف سيغير الواقع الرقمي مفهوم المحاسبة المالية وأدوات كشف الاحتيال الجديدة؟

من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق التجارة الإلكترونية من 3.3 تريليونات دولار في 2022 إلى 5.4 تريليونات دولار في 2026، وأصبح بإمكاننا إعادة ابتكار مفهوم المحاسبة بشكل جذري، لتركز على الابتكار في حل المشكلات، واكتشاف عمليات الاحتيال، وجمع البيانات عن الأصول والتدفقات.

43 هل ستكون الأنفاق الذكية بديلاً جديداً في خدمات التوصيل في المدن؟

سيؤدي الطلب المتزايد على التوصيل السريع إلى زيادة عدد مركبات التوصيل بنسبة 36 % في الطرق الداخلية للمدن بحلول 2030، ويمكن إنشاء نظام جديد لتسليم الطلبات آلياً وحسب الطلب عبر شبكات تحت الأرض ممتدة في مختلف أنحاء المدن ليكون نموذجاً متكاملاً للتوصيل حسب الطلب باستخدام أحدث تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

44 هل سنتمكن من تصنيع مواد جديدة في غضون ثوانٍ فقط؟

بلغت قيمة سوق المواد الذكية 5 مليارات دولار في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار بنهاية 2027، ويتيح الذكاء المتقدم إمكان تطوير نماذج وتقنيات خوارزمية جديدة للتنبؤ بكيفية عمل المواد الجديدة، ثم تسريع اكتشاف مواد جديدة باستمرار.

45 هل يمكن أن تصبح أكبر 500 شركة عالمية (في قائمة فورتشن) كلها افتراضية بالكامل؟

بلغت مدة الاتصال بشبكة الإنترنت حول العالم أكثر من 12.5 تريليون ساعة في 2021 وربما يأتي الوقت الذي تحصد فيه الشركات الافتراضية العاملة في الواقع الرقمي إيرادات أكثر من الشركات القائمة في العالم الحقيقي، وهو ما سيؤدي إلى توفير بيئة عمل مفتوحة تعزز المرونة المؤسسية لدى الشركات.

46 هل يمكن أن نقيس الإمكانات المستقبلية للدول كما نقيس الناتج المحلي الإجمالي؟

قد يسهم منح الدول والشركات الطبيعة والاستدامة في أعمالها وقراراتها الأولوية في توفير 395 مليون فرصة عمل بحلول 2030، ويمكننا احتساب جميع الأصول العامة المتوافرة في الدول لقياس ما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل النمو المستقبلي أو ما قد نطلق عليه «النمو المستقبلي المحلي الإجمالي GDF».

47 ماذا لو استطعنا تصوير طبقات الأرض العميقة بالكامل باستخدام الأشعة السينية؟

يمكن أن يتضاعف الطلب على معادن مثل الكروم والنحاس والكوبالت والليثيوم والنيكل والألمنيوم بمعدل 4 أضعاف بحلول عام 2040، ليرتفع من 7 ملايين طن تقريباً إلى 28 مليون طن، ويسهم تصوير كوكب الأرض باستخدام تقنيات متقدمة في توفير معلومات مجدية اقتصادياً عن الموارد الطبيعية الكامنة تحت سطح الأرض.

48 ماذا لو قمنا بتخزين احتياطات هائلة من الطاقة في الفضاء الخارجي؟

بلغت قيمة سوق المكثفات الفائقة عالمياً 5 مليارات دولار في 2021، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار بحلول 2030، ويمكن الاستفادة من التقدم في مجالات علم المواد والذكاء الآلي المتقدم وتقنية النانو والروبوتات في بناء مكثفات فائقة قوية وخفيفة الوزن وذات طاقة استيعابية ضخمة لتخزين احتياطات هائلة من الطاقة المولدة في الفضاء.

49 كيف يمكن للشركات أن تعزز تنافسيتها المستقبلية في توظيف الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة؟

بلغت أصول الاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً والمتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات على الصعيد العالمي نحو 41 تريليون دولار في 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 تريليون دولار بحلول 2025، ومع تنوع المعايير وأطر العمل التي يمكن بها الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يمكن للشركات تجاوز حدود الإفصاح عن استجابتها للمتطلبات البيئية والاجتماعية.

50 ماذا لو أصبح الانتقال اللحظي حقيقة؟

ستُحدث التطورات الهائلة التي تحققها فيزياء الكم ثورة في عالم الاتصالات والتشفير والحوسبة، وستحول الواقع الرقمي إلى واقع حقيقي، وربما تسهم في تحقيق إمكان الانتقال اللحظي للأشخاص والأشياء في المستقبل. وخصصت الصين 15 مليار دولار على مدى خمس سنوات (بين عامي 2020 و2025) للاستثمار في التقنيات الكمومية وتطبيقاتها التجارية.

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› نعمل في الإمارات برؤية محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد لكي نصل إلى مستقبل نطمح إليه

› المتغيرات تقاس بالساعات والأيام وعلينا أن نتعامل مع التطورات السريعة برؤية استشرافية وخطط متكاملة

› المهمة الأساسية للحكومات أن تستبق حدوث التحولات الكبرى وأن تستشرف الفرص التي تحملها

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محمد القرقاوي:



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