الإمارات تطوّر مشاريع في الأردن بـ100 مليون دولار

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشف أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية عن قرب إطلاق صندوق للاستثمار مع شركة أبوظبي القابضة بميزانية حجمها 100 مليون دولار، مستهدفاً الشركات الأردنية الناشئة، علاوة على مشاريع أخرى مع مؤسسات وقطاعات متعددة، لافتاً إلى أن شركة أبوظبي القابضة تعد إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسة ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي.

خبرات

وأشار الهناندة إلى أن مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات 2023 جاءت بدعوة كريمة من حكومة الإمارات للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية وتبادل الخبرات والوقوف على التحديات والنظرة المستقبلية، مضيفاً أن المشاركة تستهدف تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك مع الدول المشاركة.

ولفت إلى أن الحدث يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الدول والخبراء والمنظمات المتواجدين تحت مظلة واحدة.

وقال: إن لقاءات عديدة جمعتهم مع مسؤولين حكوميين ومتخصصين في مجال التحول الرقمي، داعياً أن تكون هذه التجمعات دورية ومستمرة ومكثفة لضمان التواصل الفاعل.

وحول العلاقات الإماراتية الأردنية، أكد الهناندة أنها متجذرة والقنوات بين البلدين الشقيقين مفتوحة دوماً للتعاون، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة لتوثيق التعاون بين البلدين.

مشاريع

وتحدث الهناندة عن مشاريع مشتركة تم تنفيذها في الأردن بدعم مباشر من حكومة الإمارات مثل مراكز الخدمة الشاملة، وجائزة أفضل تطبيق حكومي لطلبة الجامعات.

وأوضح الهناندة أن الأردن حقق قفزات نوعية في قطاع التحول الرقمي نظراً لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية مهيأة، موضحاً أن بعض الخدمات التي تم العمل عليها ورقمنتها بشكل كامل تتمثل في «الخدمات الحكومية» التي تم إطلاقها مؤتمتة ومرقمنة على منصة موحدة تشمل خدمات متعددة، على أن ينتهي العمل عليها بالكامل مع نهاية 2025، إضافة إلى توجه لاستخدام المدفوعات الرقمية والإلكترونية، مؤكداً أن أكثر من 70 % من الإيرادات رقمية وإلكترونية فيما تخص الـ30 % المتبقية في أغلبيتها شركات صغيرة جاري العمل معها لتحويل الدفع رقمياً وإلكترونياً بشكل كامل.

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