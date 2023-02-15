حوراء ميرزا: علينا مطاردة أحلامنا لتحقيقها

المصدر: دبي - نورا الأمير

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البيئة الأسرية المتميزة دوماً تصنع أبناء ناجحين وتمنحهم ثقة عالية بالنفس، وترسم طموحاتهم على قمم الجبال الرواسي.. حوراء ميرزا ذات الـ 17 ربيعاً لفتت انتباه الجميع خلال القمة العالمية للحكومات كأصغر متحدثة في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، تعكس هذه المقولة بامتياز.

منذ بداية وعيها على الحياة آمنت أن العمر مجرد رقم وعلى المرء أن يطارد أحلامه، لا أن يستكين منتظراً تحققها، مشيرة إلى أن الحلم له حدود فيما حدودها هي السماء، معربة عن سعادتها لتواجدها في الإمارات، الدولة التي ألغت مفردة المستحيل من قاموسها وحولتها إلى مجرد وهم، كما أن مصدر سعادتها أيضاً أنها في قمة الحكومات تمثل صوت الشباب العربي وطموحاتهم المستقبلية، فهي تشارك لتتحدث عن تجربتها وحلهما الذي هو حلم كل الشباب العربي.

جائزة

حوراء ميرزا طالبة المرحلة الثانوية العامة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حصلت مؤخراً على جائزة الطالب المتميز في مسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم بدورتها الـ 25 عن العام الدراسي 2023/‏‏2022، إذ بدأ شغفها بالعلوم والتكنولوجيا في سن مبكرة، وقد حفزها والداها على الاستمرار فشاركت في مؤتمر دولي متخصص في الابتكارات العلمية.

حيث كانت هي المشاركة العربية الوحيدة في المؤتمر، وقدمت ابتكارها «العربة الذكية»، وحصلت على جائزة أفضل مقدم، كما حصلت على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي عام 2022 عن ابتكار مستعمرة ذكية على القمر، والمركز الثالث في مجال البرمجة بمستوى متقدم في دور الإبداع الشبابي، والمركز الأول في مجال الروبوتات بمستوى متقدم في دور الإبداع الشبابي.

شهادة

حصلت ميرزا على شهادة مدرب معتمد وعضوية في المعهد الدولي الكويتي للتدريب الأهلي، وفازت في تصميم شعار أول تجربة علمية كويتية أطلقت لمحطة الفضاء الدولية مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وحصلت على لقب أصغر مشارك في أنحاء العالم لإرسال مهمة لمشروع لتنفيذ البرمجيات في الفضاء على أول قمر صناعي كويتي.

واختتمت حديثها قائلة: «جئت إلى دولة المركز الأول لأكون صوت الشباب الحالم الطموح لأقول لهم من أرض زايد الخير: الحلم له حدود وأنا حدودي السماء».

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