23 عاماً.. والنحس يطارد «الأبيض»

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للمرة الثالثة، يتبخر الحلم الآسيوي، وتضيع فرصة الفوز باللقب القاري الغالي، ففي بطولة 96، وصل جيل الطلياني الهاوي للمباراة النهائية أمام السعودية، ولكن ركلات الجزاء خذلته، وفي 2015، تخطى جيل عموري المحترف الياباني في دور الـ 16، ولكن أستراليا أوقفت حلم الوصول للنهائي، فلعب الفريق على المركز الثالث، وناله بالفوز على العراق، وفي 2019، عاد حلم الفوز باللقب، خاصة أن البطولة على أرض الإمارات ووسط جمهورها، وهذا السلاح دعم الفريق بقوة، حتى وصل إلى المربع الذهبي، ولكن فارق الخبرة أبعد الفريق «المجدد»، عن الوصول للنهائي، لتصاب الجماهير بخيبة أمل، وتتهم المنظومة الكروية بأنها هشة، ودون قواعد قوية وراسخة، وخرجت الأصوات تنادي بضرورة إعادة تقيم المنظومة الاحترافية، التي لم تحقق نتائج توازي ما يصرف عليها من أموال.

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