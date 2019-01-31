عنتر مرزوق: مطلوب قيادات شابة للنهوض بالرياضة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طالب عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، بتدخل القيادة الرشيدة، وإعادة النظر في الرياضة بالدولة بشكل شامل، ووضع الشباب في صدر المسؤولية، مشيراً إلى أن الوسط الرياضي حالياً، حافل برياضيين يتولون مسؤوليات اتحادات ومنتخبات مهمة، رغم غيابهم عن العمل الرياضي طوال سنوات سابقة، وهو ما يؤثر سلبياً في تطور الرياضة في الدولة، وفي مقدمها كرة القدم.

عدّد عنتر، الأسباب التي أدت إلى الإخفاق الأخير لمنتخبنا الوطني في كأس آسيا 2019، مؤكداً أن تلك الأسباب يعلمها الجميع، ومنذ فترة طويلة، موضحاً أن الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، تعامل بغرابة شديدة مع المنتخب، طوال فترة الإعداد، وحتى خلال البطولة، وقال: «لا يعقل أنه خلال فترة الإعداد، لم يكن هناك استقرار على قائمة اللاعبين في المعسكرات، وعندما بدأت البطولة، فوجئنا بلاعبين لم يلعبوا مع أنديتهم منذ فترة، أو لم يختاروا للمعسكر الأخير، ومع هذا، تم الدفع بهم في التشكيلة الرئيسة، مثل الحسن صالح، مع احترامي الشديد للاعب».

واصل نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، قائلاً: «للأسف، لم يضع المسؤولون في اتحاد الكرة نصب أعينهم المصلحة العامة، وكانت هناك خلافات واضحة على المناصب في الفترة الأخيرة، كما لم يكن هناك أيضاً دور واضح للجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، ومن وجهة نظري، يجب أن تشكل اللجنة من قبل كوادر فنية، يقوم اتحاد الكرة بإعدادها علمياً وفنياً بالمستوى المناسب، لرسم خطة مستقبلية شاملة لكرة القدم».

تابع عنتر: «ما حدث لمنتخبنا في كأس آسيا 2019، إخفاق واضح، والمستويات التي قدمها منتخبنا، لم ترضِ الجميع، ولكن إذا قسنا ما جرى خلال فترة الإعداد، والمشاكل التي واجهت منتخبنا واللاعبين، فيمكن اعتبار أن الوصول إلى نصف النهائي، إنجازاً طيباً على صعيد النتائج، ولكن هناك لاعبين كان يجب عدم ضمهم إلى صفوف المنتخب، ونحن نحتاج في الفترة المقبلة، إلى مدرب شاب، لديه طموح لصناعة تاريخ شخصي له على الصعيد المهني، لقيادة منتخبنا، والذي يجب أن يشهد كذلك تغييرات شاملة، على صعيد لاعبيه، وفي النهاية، أؤكد أن مهدي علي مدرب منتخبنا الوطني الحالي، كان لديه الحق بإقامة معسكرات طويلة للمنتخب، لأن للأسف، هناك لاعبون مختارون، لا يلعبون بشكل أساسي في أنديتهم».